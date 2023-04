DJ MARKET TALK: Preços das importações dos EUA devem suportar desinflação

(DJ Bolsa)-- A série de descidas nos preços das importações dos EUA sugerem que as forças que travam a inflação estão a intensificar-se, à medida que os problemas das cadeias de abastecimento diminuem e a procura desce em termos domésticos, diz o economista da Oxford Economics para os EUA Matthew Martin numa nota. Os preços das importações devem continuar a cair com o reforço dos efeitos base do ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.