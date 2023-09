DJ MARKET TALK: Preços de carros elétricos da VW, Mercedes têm margem para descer

(DJ Bolsa)-- A Volkswagen e a Mercedes-Benz são dois exemplos de fabricantes automóveis com enormes diferenciais de preços entre a Europa e a China, implicando que os preços dos veículos elétricos têm um risco descendente, referem analistas do Bank of America Global Research numa nota. O nível de entrada do modelo elétrico ID.3 da VW custa EUR40.000 na Alemanha, mas apenas EUR16.000 na China, o mais competitivo mercado ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.