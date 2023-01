DJ MARKET TALK: Preços do Brent devem atingir $110 por barril em 2023 - UBS

(DJ Bolsa)-- Os preços do Brent devem atingir os $110 por barril em 2023, enquanto o WTI deve subir para $107 por barril, de acordo com analistas do banco de investimento suíço UBS, que esperam fortes retornos para a energia este ano. O UBS espera que o crude tenho o desempenho de topo na energia este ano, comparando com o carvão e o gás natural em 2022, e a reabertura da China deve ser crucial para isso visto que a procura deve atingir um ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.