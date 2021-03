DJ MARKET TALK: Preços do Brent revistos em alta mas riscos permanecem

(DJ Bolsa)--A perspetiva para os preços do petróleo até 2021 e 2022 deve ser mais elevada do que o previsto anteriormente, mas os riscos de subida e descida aproximam-se, disse o Citi. Analistas do banco prevem que o Brent atinja uma média de $69 por barril este ano e $59 por barril em 2022, contra $64 e $58, respetivamente. No entanto, ainda existem riscos significativos no horizonte, incluindo o ritmo de recuperação da procura pó... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone