DJ MARKET TALK: Preços do crude devem cair até ao final de 2024 - Capital Economics

(DJ Bolsa)-- Os preços do crude devem cair até ao final do próximo ano como resultado da procura modesta e da cadeia de fornecimento global menos constrangida, de acordo com Bill Weatherburn, da Capital Economics. A firma de research económico assume que a produção da OPEP+ vai subir gradualmente a partir de abril, provavelmente impulsionando do crescimento da oferta numa altura de crescimento moderado da procura. "Pensamos que ...