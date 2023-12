DJ MARKET TALK: Preços do crude recuperam no início da semana

(DJ Bolsa)-- Os preços do crude sobem no último dia de negociação do ano, recuperando algum terreno depois das perdas do dia anterior. O WTI sobe 0,6% para $72,18 por barril, e o Brent ganha 0,5% para $77,57 por barril. Além de alguma possível realização de mais-valias a partir da acumulação de posições curtas na tendência descendente do 4T, "um fecho calmo deste ano parece provável com as ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.