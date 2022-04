DJ MARKET TALK: Preços do gás disparam após Rússia suspender fornecimento

(DJ Bolsa)-- O preço do gás europeu dispara depois de a Rússia ter suspendido o fornecimento à Polónia e Bulgária. Os futuros gás natural benchmark europeu sobem mais de 14% para EUR117,75 megawatts hora, o que se soma à subida de 11,2% da sessão anterior depois das primeiras notícias sobre a suspensão nos media polacos. Os preços do gás natural do Reino Unido também disparam 10% para 180 pence ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

