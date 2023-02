DJ MARKET TALK: Preços do gás natural na Europa poderão duplicar em 2024

(DJ Bolsa)-- A falta de fornecimentos de gás natural por parte da Rússia vai continuar a ser uma questão para a Europa durante pelo menos dois anos, refere o Goldman Sachs, notando que os preços poderão duplicar face aos níveis atuais no verão de 2024. Embora os inventários sejam atualmente saudáveis, os preços mais baixos do gás natural poderão impulsionar a procura este verão e a Europa não deverá... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.