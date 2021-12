DJ MARKET TALK: Preços do petróleo a caminho de registar maior ganho em 12 anos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os preços do petróleo estão a caminho de registar a maior subida anual desde 2009 depois de um ano marcado pela retoma da procura e a disciplina da oferta pelos grandes produtores. O Brent ganhou quase 53% desde o início do ano, enquanto o WTI subiu quase 58%. Os preços do Brent recuam 0,5% esta sexta-feira para $79,14 por barril, enquanto o WTI desce 0,6% para $76,51 por barril.(william.horner@wsj.com)