DJ MARKET TALK: Preços do petróleo aceleram com anúncio de corte de produção da OPEP+

(DJ Bolsa)-- Os preços do crude WTI disparam 6% para $80,21 por barril, enquanto o benchmark global Brent acelera também 6% para $84,67 depois do anúncio surpreendente da Arábia Saudita de que pretende cortar a produção. Os sauditas e outros países da OPEP+ disseram que vão reduzir a produção em mais de um milhão de barris por dia no próximo mês. "A anunciada redução de um milhão ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.