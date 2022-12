DJ MARKET TALK: Preços do petróleo caem apesar das medidas da Rússia

(DJ Bolsa)-- Os preços do petróleo recuam esta quarta-feira, apesar de a Rússia ter cumprido a promessa de proibir as vendas de petróleo a países com um teto de preço nas vendas de crude. O Brent cai 0,3%, para $84,41 por barril, enquanto o WTI desliza 0,5%, para $79,16. O Presidente russo, Vladimir Putin, assinou um decreto na terça-feira que proibiu a exportação de petróleo para países que estavam por detrá... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.