DJ MARKET TALK: Preços do petróleo disparam com notícias sobre corte de produção russo

(DJ Bolsa)-- O Brent sobe mais de 2% depois de notícias de que a Rússia planeia cortar a produção em 500.000 barris por dia no próximo mês em resposta aos limites do ocidente sobre os preços das exportações de petróleo do país. O Brent, o benchmark internacional para o petróleo, ganha 2,5% para $86,60 por barril depois das notícias avançadas pela Reuters e Bloomberg. O WTI ganha 2,8% para $80,25 ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.