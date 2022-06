DJ MARKET TALK: Preços do petróleo recuam com regresso da aversão ao risco

(DJ Bolsa)--Os preços de referência do petróleo nos EUA caem 5,3%, para $103,70 por barril, o preço mais baixo em seis semanas, prejudicados por uma queda do apetite pelo risco, já que os mercados de ações dos EUA devem abrir em baixa. "O crude está a ser novamente pressionado hoje, principalmente devido à renovada combinação de fragilidade das ações e do dólar, conjugadas com as tentativas ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

