DJ MARKET TALK: Preços dos serviços continuam teimosamente elevados na Zona Euro

(DJ Bolsa)-- A leitura de 5,5% da inflação principal da Zona Euro ficou ligeiramente abaixo das expectativas da DWS, mas foram principalmente os efeitos base do aumento dos preços da energia do ano passado que fizeram com que o indicador abrandasse, enquanto os preços dos serviços continuam a sofrer uma pressão ascendente, diz Ulrike Kastens, economista da firma, numa nota. As pressões de preços também se refletem na inflaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.