DJ MARKET TALK: Preços mais fracos devem pesar nos lucros anuais da BHP

(DJ Bolsa)-- A gigante da mineração BHP deve reportar uma queda dos lucros anuais homólogos quando apresentar os resultados, a 22 de agosto, devido à queda dos preços das commodities, incluindo do minério de ferro e cobre, dizem analistas da Macquarie numa nota. Os analistas projetam um EBITDA subjacente no ano fiscal de 2023 de $28,2 mil milhões, menos 31% em termos homólogos, e um lucro subjacente de $13,8 mil milhões,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.