DJ MARKET TALK: Preços no consumidor podem aumentar em junho - Citi

(DJ Bolsa)-- A expectativa do Citi é de que o índice de preços no consumidor, ou IPC, dos EUA aumente para 0,46% em junho, contra -0,05% em maio, à medida que muitos componentes que verificaram queda dos preços devido à fraca procura e ao confinamento começam a recuperar. O IPC subjacente deve chegar aos 0,21%, com aumentos adicionais dos preços provavelmente nos próximos meses, disse o banco. As surpresas positivas em alta, no entanto, nã...

