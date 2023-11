DJ MARKET TALK: Preços no produtor dos EUA somam-se a outlook positivo da inflação

(DJ Bolsa)-- A queda dos preços no produtor dos EUA contribuiu para as boas notícias desta semana sobre a inflação: o índice de preços no produtor, ou IPP, desceu 0,5% em outubro em cadeia, a maior queda mensal desde o início da pandemia. A leitura segue-se a um relatório da inflação no consumidor abaixo do esperado, que revelou que os preços estabilizaram em relação ao mês anterior. O IPP subjacente ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.