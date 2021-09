DJ MARKET TALK: Prémio de prazo das obrigações deve aumentar na Zona Euro

(DJ Bolsa)-- O prémio de prazo -- a yield que os investidores exigem para manter títulos de longo prazo em vez de curto prazo -- deve aumentar na Zona Euro euro, já que o Banco Central Europeu deve comprar menos ativos no próximo ano, disse o Société Générale. "Como o BCE deve absorver menos títulos dos governos da Zona Euro e emissões da UE no próximo ano, há espaço para uma nova reconstruç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

