DJ MARKET TALK: Prescrições da Novartis devem regressar a níveis pré-pandemia

(DJ Bolsa)-- Os níveis de prescrição de medicamentos da Novartis devem regressar praticamente ao normal até ao fim de junho, diz o Jefferies. Acrescenta que as idas ao médico e as prescrições de medicamentos aceleraram na segunda metade de março e estão perto de níveis pré-pandemia, diz o banco após organizar uma conferência virtual com o CEO da farmacêutica suíça, Vas Narasimhan. "... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone