DJ MARKET TALK: Presidente da Fed de Dallas diz que inflação continua muito alta

(DJ Bolsa)-- A presidente da Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, disse num discurso em Houston que os preços do petróleo e do gás natural estiveram "extremamente voláteis" este ano, acrescentando que o relatório do IPC de outubro desta quinta-feira, que mostrou alguma moderação na subida vertiginosa dos preços, foi "um alívio bem-vindo, mas há ainda há um longo caminho a percorrer". Logan,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.