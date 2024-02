DJ MARKET TALK: Presidente da Stellantis nega rumores de fusão com Renault

(DJ Bolsa)-- O presidente da Stellantis, John Elkann, disse que a fabricante automóvel não tem planos para uma fusão com a Renault depois de um potencial negócio ter suscitado algumas interrogações -- e impulsionado as ações da Renault. A publicação italiana Il Messaggero noticiou rumores de uma fusão no domingo, citando fontes anónimas. "Não há qualquer plano em consideração no ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.