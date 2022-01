DJ MARKET TALK: Presidente do Credit Suisse deve manter cargo apesar de erros

(DJ Bolsa)-- Os recentes erros do presidente do Credit Suisse, António Horta-Osório, não devem afetar o rumo estratégico do banco suíço, dizem analistas do UBS. O Credit Suisse disse em dezembro que o responsável quebrou as regras de quarentena. No final desse mês, a Reuters reportou que Horta-Osório voltou a quebrar as regras pela segunda vez, citando fontes anónimas. O Credit Suisse recusou comentar. A reaç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone