DJ MARKET TALK: Pressão da inflação subjacente vai orientar caminho do BCE

(DJ Bolsa)-- A recente queda do preço do gás vai trazer algum alívio ao indicador principal de inflação, mas o caminho da restrição do Banco Central Europeu vai continuar a ser orientado pela pressão da inflação subjacente, diz Gurpreet Gill, estratega de macroeconomia da Goldman Sachs Asset Management, numa nota. A Goldman Sachs AM prevê uma subida de 75 pontos base do BCE esta quinta-feira, em linha com o posicionamento ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.