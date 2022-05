DJ MARKET TALK: Pressão de venda das Bunds deve ter alcançado pico

(DJ Bolsa)-- A pressão de venda sobre as Bunds deve perder fulgor por agora, diz Jamie Searle, estratega de taxas do Citi, numa nota. "Os mercados estão nervosos, mas estamos mais confiantes de que a pressão venda das Bunds alcançou um pico por agora, para mais dada a forte correção em baixa dos futuros de inflação e com a taxa neutral descontada a subestimar o risco para a periferia", diz. Searle diz que as Bunds ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone