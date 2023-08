DJ MARKET TALK: Pressão deve mudar para obrigações de longo prazo da Zona Euro

(DJ Bolsa)-- Os mercados esperam que um ciclo de alívio das taxas de juro da Zona Euro tenha início no verão de 2024, com o timing e o ritmo a depender da inflação e crescimento, referem os estrategas de taxas do Société Générale. "Mesmo que as taxas mantenham os níveis para além do próximo verão, os mercados devem forçar uma reinclinação das curvas, com a volatilidade das taxas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.