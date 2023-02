DJ MARKET TALK: Pressão do IPC subjacente da Zn Euro impedirá queda da inflação

(DJ Bolsa)-- As pressões dos preços subjacentes da Zona Euro vão continuar elevadas nos próximos meses, levando à subida da inflação principal, diz Melanie Debono, economista sénior para a Europa da Pantheon Macroeconomics, numa nota. De acordo com o indicador de sentimento económico da Zona Euro, as expectativas de preço de venda das empresas abrandaram na generalidade, mas continuaram elevadas nos serviços ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.