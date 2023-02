DJ MARKET TALK: Pressão inflacionista na China deve ter aumentado em janeiro

(DJ Bolsa)-- A pressão inflacionista na China deve ter crescido em janeiro, depois da abrupta inversão de rumo de Beijing em relação às políticas para a Covid, de acordo com uma sondagem do The Wall Street Journal. O índice de preços no consumidor, ou IPC, do país deve ter aumentado 2,2% em termos homólogos em janeiro, face a 1,8% em dezembro, de acordo com a sondagem. O índice de preços no produtor, ou ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.