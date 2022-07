DJ MARKET TALK: Pressão nas cadeias de fornecimento parece moderar

(DJ Bolsa)-- O índice de pressão sobre as cadeias de abastecimento global, compilado pelo Citi, mostrou um alívio considerável em junho, registando a primeira queda significativa desde janeiro. As boas notícias são que a queda do índice sugere que a pressão sobre o setor global de bens, que tem sido um motor central da inflação, pode estar a aliviar, dizem economistas do Citi numa nota. As más notícias sã... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone