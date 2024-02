DJ MARKET TALK: Pressões dos preços dos serviços ainda preocupam BCE

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Embora a inflação principal da Zona Euro tenha descido em janeiro, os responsáveis de política monetária estarão preocupados que a desinflação do setor dos serviços tenha estagnado, diz Jack Allen-Reynolds, economista-chefe adjunto para a Zona Euro da Capital Economic, numa nota. A inflação geral caiu para 2,8% face a 2,9% em dezembro, mas a inflação dos serviços manteve-se nos 4,0%,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.