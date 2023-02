DJ MARKET TALK: Pressões hawkish podem colocar EUA a caminho da recessão

(DJ Bolsa)--A economia dos EUA está "numa lenta dança em direção à recessão", disse Steven Blitz, da TS Lombard. Blitz argumenta que a Fed está sob pressão para aumentar as taxas e mantê-las altas "pelo menos até que o desemprego aumente". O movimento em direção à recessão, escreve Blitz, "parece normal -- sinais mistos sobre os gastos, mas com uma tendência mais leve,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.