DJ MARKET TALK: Pressões sobre obrigações soberanas parecem estar a abater

(DJ Bolsa)-- Depois de terem sofrido uma pressão quase implacável nos dois últimos anos, o outlook para as obrigações soberanas melhorou significativamente, diz Colin Finlayson, gestor de investimento da Aegon Asset Management. "Os fatores chave que motivaram a fragilidade dentro das obrigações soberanas, levando as yields para os níveis mais elevados em mais de 15 anos, estão agora a abater e a ficar mais positivos"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.