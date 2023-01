DJ MARKET TALK: Previsão da Airbus para 2023 pouco animadora - Jefferies

(DJ Bolsa)-- A Airbus deve ser a próxima empresa a falhar por larga margem a orientação do Ebit para 2022, quando reportar os lucros no próximo mês, e é improvável que o outlook para 2023 ajude as ações, disse Chloe Lemarie, analista da Jefferies. A Jefferies baixou a recomendação da Airbus para manter face a comprar e reduziu o preço-alvo da fabricante europeia de aviões para EUR130, face a EUR135.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.