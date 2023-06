DJ MARKET TALK: Previsão da inflação de curto prazo do BCE pode ser revista

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu poderá rever em alta a previsão da inflação de curto prazo na quinta-feira depois dos dados robustos do mercado laboral e inflação do primeiro trimestre, diz Ryan Djajasaputra, economista da Investec, numa nota. A revisão deve aumentar as expectativas de mais subidas das taxas de juro, diz Djajasaputra. "O nosso cenário central é de uma subida de 25 pontos base na quinta-feira ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.