DJ MARKET TALK: Previsão de corte do BCE em abril é "otimismo injustificado"

(DJ Bolsa)-- A conferência de imprensa do Banco Central Europeu na quinta-feira confirmou que os investidores devem recolocar a atenção em junho, relativamente ao primeiro corte das taxas de juro, deixando a projeção de corte atual para muito antes disso, disse Ronald Temple, estratega-chefe de mercado da Lazard. "Apesar da clareza da [presidente do BCE, Christine] Lagarde, os mercados continuam a avaliar uma probabilidade de 80% de ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.