DJ MARKET TALK: Previsão de endividamento público do Reino Unido pode cair GBP12mM

(DJ Bolsa)-- O Gabinete para a Responsabilidade Orçamental, ou GRO, do Reino Unido pode baixar a previsão de endividamento líquido em GBP12 mil milhões para o ano fiscal 2023/24, diz a economista sénior do HSBC Elizabeth Martins numa nota. "O GRO deve apresentar ao ministro das Finanças um quadro relativamente melhorado, com apenas a inflação/PIB nominal a permitir reduzir os empréstimos em GBP22 mil milhões ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.