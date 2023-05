DJ MARKET TALK: Previsão de margem financeira do Lloyds para 2023 é conservadora

(DJ Bolsa)-- O Lloyds Banking Group recua depois de o CFO do banco ter delineado o esboço da orientação da margem de juros líquida mantida em 2023 de 3,05% numa conference call. Depois de registar uma margem financeira líquida estável em 3,22% no primeiro trimestre, a administração do banco prevê que a margem caia no segundo trimestre antes de estabilizar no terceiro e quarto trimestres, já que a estratégia de ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.