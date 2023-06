DJ MARKET TALK: Previsão do BCE para PIB de 2024 parece demasiado otimista

(DJ Bolsa)-- O UBS está mais pessimista sobre o outlook económico da Zona Euro do que o Banco Central Europeu, prevendo um crescimento do PIB de 1,0% em 2024 face à projeção de 1,5% do BCE, diz Felix Huefner, economista sénior europeu do UBS, num webinar. "Isto está de forma relativamente significativa abaixo da previsão do BCE", diz. As razões para um outlook mais contido são a esperada recessão nos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.