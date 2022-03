DJ MARKET TALK: Previsão do Goldman Sachs para Fed sofre mudança bastante hawkish

(DJ Bolsa)-- Depois das declarações do presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, na segunda-feira, os economistas do Goldman Sachs mudaram a sua previsão de política monetária para uma direção bastante hawkish. Agora, os economistas veem subidas de meio ponto percentual tanto na reunião de maio como na de junho da Fed, seguidas de quatro subidas de 25 pontos base nas restantes reuniões do ano. São prová... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone