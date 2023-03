DJ MARKET TALK: Previsão moderada do PIB da China reflete desafios que país enfrenta

(DJ Bolsa)-- A meta de crescimento da China para 2023 de cerca de 5% "reflete em parte uma avaliação sóbria da liderança em relação aos desafios enfrentados pela economia", disseram os economistas do Barclays numa nota de research. A meta é consistente com a expectativa do Barclays, embora possa dececionar alguns participantes do mercado que esperavam um alvo de crescimento maior ou mais estímulo, disseram os economistas.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.