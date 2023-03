DJ MARKET TALK: Previsões da BMW para 2023 abrem caminho para crescimento

(DJ Bolsa)-- As estimativas de rentabilidade da BMW para o segmento automóvel este ano "dão essencialmente aos investidores a visão de médio prazo para construir o caso de investimento em torno da BMW", referem analistas do Bernstein numa nota de research. A fabricante automóvel alemã prevê uma margem de EBIT em 2023 de 8% a 10% no segmento automóvel, comparando com os 7% a 9%, do ano passado e o outlook está... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.