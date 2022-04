DJ MARKET TALK: Previsões da Mercedes-Benz para 2022 cautelosas

(DJ Bolsa)-- A Mercedes-Benz reportou resultados fortes do 1T que foram impulsionados pelos preços mais elevados, diz o Citi numa nota de research. "Após números fortes do 1T, a orientação para o total do ano começa a parecer muito cautelosa embora o outlook macroeconómico continue altamente incerto", diz o banco norte-americano. A fabricante alemã de carros de luxo teve receitas de EUR34,86 mil milhões no trimestre,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone