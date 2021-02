DJ MARKET TALK: Previsões da Roche para 2021 refletem expectativas conservadoras

(DJ Bolsa)-- O outlook inicial da Roche para 2021 assume uma erosão das vendas de biossimilares mais acentuada que o esperado, refere a Jefferies. Isto, juntamente com a incerteza sobre as dinâmicas da oncologia e do fármaco para a esclerose múltipla Ocrevus, pode levar a empresa a definir metas mais conservadoras, diz a firma de investimento. O outlook da Roche de um crescimento de 4%-6% das vendas e do EPS é moderado, como tinha sido antecipado,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

