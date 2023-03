DJ MARKET TALK: Previsões da Volkswagen para 2023 estão do lado agressivo

(DJ Bolsa)-- A Volkswagen prevê 9,5 milhões de entregas em 2023 face aos 8,5 milhões de vendas grossistas alcançados em 2022, resultando num crescimento das receitas de 10% a 15%, referem analistas do UBS numa nota. "Estamos surpreendidos que a Volkswagen não tenha previsto os volumes com maior cautela como algumas rivais, refletindo a tendência de encomendas mais lenta na Europa", referem os analistas, acrescentando que a ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.