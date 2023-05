DJ MARKET TALK: Previsões de cortes da Fed vistas como demasiado otimistas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os mercados de taxas de juros dos EUA descontam atualmente 75 pontos base dos cortes acumulados das taxas de juros da Reserva Federal dos EUA até dezembro, mas essa pode ser uma projeção excessivamente otimista, dado a restrição do mercado de trabalho e o subsequente transporte para a inflação de salários e serviços, disse Mark Dowding, diretor de investimentos da RBC BlueBay Asset Management. Além disso,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.