DJ MARKET TALK: Previsões de cortes rápidos da Fed devem enfrentar maior volatilidade

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Espera-se uma maior volatilidade à medida que a Fed se vira para os cortes das taxas devido às previsões divergentes sobre quão rapidamente o banco central irá proceder, diz Kevin Flanagan, responsável de estratégia de rendimento fixo da WisdomTree. O responsável aponta para as discrepâncias entre o que os responsáveis da Fed estão a prever para 2024 e o que os mercados estão a descontar ao ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.