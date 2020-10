DJ MARKET TALK: Previsões de entregas da Boeing podem ser otimistas

(DJ Bolsa)-- O relatório de entregas da Boeing de setembro pode incluir até 15 aviões, face a 25 no período homólogo, uma melhoria face às 13 aeronaves de agosto e aos quatro aparelhos de julho, refere a Jefferies. Isto poderá ser otimista, com os sites de acompanhamento de entregas como o Planespotters.net a referirem apenas 11 entregas em setembro. O ponto alto pode ser o 787, com sete potenciais entregas, incluindo um trio de ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

