DJ MARKET TALK: Previsões de inflação podem justificar última subida de taxas do BCE

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O UBS Global Research espera que o Banco Central Europeu efetue um aumento final das taxas de juro de 25 pontos base na reunião de 14 de setembro, colocando a taxa de depósitos nos 4%, uma vez que as novas previsões de inflação devem sugerir que é preciso fazer mais para abrandar a inflação. "A principal razão pela qual esperamos que o BCE efetue um aumento final na próxima semana é que antecipamos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.