DJ MARKET TALK: Previsões de taxas da Fed esmagam expectativas de mudança acentuada

(DJ Bolsa)-- A Reserva Federal dos EUA elevou as previsões de taxas acima do esperado, refere Karl Schamotta, da Corpay, "sugerindo que os responsáveis estão à espera de provas conclusivas e sustentadas de uma descida da inflação antes de executar a 'mudança' política que os mercados esperam." O estratega chefe de mercado refere que os responsáveis evitaram comunicar um ritmo mais lento de subidas das ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.