DJ MARKET TALK: Previsões do BCE devem revelar rumo de crescimento mais lento

(DJ Bolsa)-- As projeções macroeconómicas atualizadas do BCE, que serão divulgadas na quinta-feira, deverão indicar um rumo mais fraco de crescimento, juntamente com uma inflação mais baixa, refere Paul Diggle, economista-chefe do abrdn. As previsões serão publicadas depois de dados que revelaram que a Zona Euro entrou numa recessão no inverno, assinala o economista numa nota, depois de o PIB ter contraído 0,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.