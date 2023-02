DJ MARKET TALK: Previsões do Lloyds são corretas mas baixas

(DJ Bolsa)-- As previsões do Lloyds Banking para 2023 e 2024 estão alinhadas com o consenso, mas mostram uma fasquia baixa, diz o Jefferies numa nota depois de o banco ter apresentado resultados para o 4T robustos, o que surpreendeu com uma margem financeira de 322 pontos base e um ROTE de 16%. Normalmente, as previsões parecem conservadoras nesta altura do ano e o consenso atual é visto como "praticamente no fundo", diz os analistas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.